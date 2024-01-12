«Вегас» в овертайме обыграл «Бостон»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме дома обыграл «Бостон» со счетом 2:1.

В основное время на гол Джека Айкела гости ответили точным броском Мэтта Гжельцыка. В овертайме победную шайбу забросил Алекс Пьетранжело.

После этого матча «Вегас» с 53 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Бостон» с 57 очками — на первой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Айкел — 19 (бол., Маршессо, Мартинес), 47:01 — 1:0. Грызлик — 2 (Фредерик), 52:18 — 1:1. Пьетранджело — 2 (Стоун, Айкел), 60:46 — 2:1.

Вратари: Томпсон — Суэймен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (12+6+6+1) — 33 (8+10+15+0).

Наши: Барбашев (16.55/3/0), Дорофеев (15.31/1/-1) — -.

12 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18209 зрителей.