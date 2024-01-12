Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:40

«Вегас» в овертайме обыграл «Бостон»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме дома обыграл «Бостон» со счетом 2:1.

В основное время на гол Джека Айкела гости ответили точным броском Мэтта Гжельцыка. В овертайме победную шайбу забросил Алекс Пьетранжело.

После этого матча «Вегас» с 53 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Бостон» с 57 очками — на первой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Айкел — 19 (бол., Маршессо, Мартинес), 47:01 — 1:0. Грызлик — 2 (Фредерик), 52:18 — 1:1. Пьетранджело — 2 (Стоун, Айкел), 60:46 — 2:1.

Вратари: Томпсон — Суэймен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (12+6+6+1) — 33 (8+10+15+0).

Наши: Барбашев (16.55/3/0), Дорофеев (15.31/1/-1) — -.

12 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18209 зрителей.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вегас Голден Найтс
Обсудить
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Белый дом сообщил о приостановке поставок оружия и техники Украине
Политолог и журналист Вароли назвал последствия удара США по Йемену
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ

НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Сиэтлу», «Сент-Луис» победил «Рейнджерс». Результаты 12 января