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Сегодня, 06:36

«Вегас» в овертайме победил «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент
«Вегас» в овертайме выиграл у «Далласа» в первом матче финала Западной конференции.
Фото USA Today Sports
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«Вегас» выиграл у «Далласа» в первом матче финальной серии Западной конференции — 4:3 ОТ. Счет в серии — 1-0.

Российские игроки Иван Барбашев и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

Второй матч в серии состоится в воскресенье, 21 мая.

НХЛ

Плей-офф

Полуфинал

Первый матч

«Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Робертсон — 3 (Хинтц), 18:44 — 0:1. Карлссон — 6 (Уайтклауд, Руа), 29:17 — 1:1. Карлссон — 7 (Мартинес, Пьетранджело), 41:19 — 2:1. Хинтц — 10 (Павелски, Робертсон), 44:01 — 2:2. Блюгерс — 1 (Колесар, Уайтклауд), 49:20 — 3:2. Бенн — 3 (Павелски, Хинтц), 58:01 — 3:3. Хауден — 3 (Стоун, Стивенсон), 61:35 — 4:3.

Вратари: Хилл — Эттингер.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 37 (17+11+8+1) — 36 (13+7+16+0).

Наши: Барбашев (17.23/1/+1) — Дадонов (15.50/2/0).

20 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18271 зритель.

Счет в серии: 1-0.

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