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НХЛ

Сегодня, 08:58

«Вегас» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова
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«Вегас» и «Даллас» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 18 октября в Парадайсе и завершилась победой хозяев (3:2 Б).

У «Вегаса» в основное время отличились Кидан Корчак и Уильям Карлссон. За гостей шайбы забросили Крэйг Смит и Джо Павелски. Победный гол в серии буллитов на счету форварда «Голден Найтс» Джонатана Маршессо.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yDnC_bGE9PA
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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