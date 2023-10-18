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Сегодня, 08:28

«Вегас» в серии буллитов одержал победу над «Далласом»

Алина Савинова
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«Вегас» на своем льду обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев в основное время отличились Кидан Корчак и Уильям Карлссон. За гостей шайбы забросили Крэйг Смит и Джо Павелски. Победный гол в серии буллитов на счету форварда «Голден Найтс» Джонатана Маршессо.

После этой игры «Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков за 4 игры. «Даллас» расположился на 6-й строчке (3 очка в двух встречах).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Даллас» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Смит — 1 (Сегин, Харли), 25:52 — 0:1. Корчак — 1 (Хауден, Карлссон), 33:03 — 1:1. Павелски — 1 (Хинтц), 42:50 — 1:2. Карлссон — 1 (Корчак, Стоун), 57:01 — 2:2.

Победный буллит: Маршессо.

Вратари: Хилл — Эттингер.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 34 (6+12+12+4) — 26 (9+9+7+1).

Наши: Барбашев (12.47/0/0) — Дадонов (16.34/0/0).

18 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17612 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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