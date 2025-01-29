Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:51

«Вегас» уступил в овертайме «Далласу», у Дорофеева два очка

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Далласу» в овертайме со счетом 3:4.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Павел Дорофеев, по голу забили Джек Айкел и Томаш Гертл, Иван Барбашев сделал результативную передачу. У «Старз» хет-трик оформил Уайтт Джонстон, еще один гол на счету Маврика Брука.

В текущем сезоне Дорофеев провел 51 матч, в которых он набрал 33 (22+11) очка.

После этого матча «Вегас» с 67 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» с 65 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Даллас» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Айкел — 16 (Барбашев, Стоун), 1:54 — 1:0. Бурк — 6 (Дюшен, Хейсканен), 3:41 — 1:1. Гертл — 19 (Хэг, Дорофеев), 6:35 — 2:1. Дорофеев — 22 (бол., Стоун, Айкел), 23:57 — 3:1. Джонстон — 12 (мен., Хинтц), 25:04 — 3:2. Джонстон — 13 (Хинтц, Робертсон), 51:54 — 3:3. Джонстон — 14 (Хинтц, Линделл), 60:20 — 3:4.

Вратари: Хилл — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (10+8+9+1) — 29 (9+13+6+1).

Наши: Барбашев (18.34/0/0), Дорофеев (14.27/2/+1) — Дадонов (17.01/3/-1), Любушкин (17.53/0/0).

29 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
Читайте также
Politico раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью регионами РФ
Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж проведут бой на UFC Fight Night 250
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя