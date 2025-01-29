«Вегас» уступил в овертайме «Далласу», у Дорофеева два очка

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Далласу» в овертайме со счетом 3:4.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Павел Дорофеев, по голу забили Джек Айкел и Томаш Гертл, Иван Барбашев сделал результативную передачу. У «Старз» хет-трик оформил Уайтт Джонстон, еще один гол на счету Маврика Брука.

В текущем сезоне Дорофеев провел 51 матч, в которых он набрал 33 (22+11) очка.

После этого матча «Вегас» с 67 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» с 65 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Даллас» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Айкел — 16 (Барбашев, Стоун), 1:54 — 1:0. Бурк — 6 (Дюшен, Хейсканен), 3:41 — 1:1. Гертл — 19 (Хэг, Дорофеев), 6:35 — 2:1. Дорофеев — 22 (бол., Стоун, Айкел), 23:57 — 3:1. Джонстон — 12 (мен., Хинтц), 25:04 — 3:2. Джонстон — 13 (Хинтц, Робертсон), 51:54 — 3:3. Джонстон — 14 (Хинтц, Линделл), 60:20 — 3:4.

Вратари: Хилл — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (10+8+9+1) — 29 (9+13+6+1).

Наши: Барбашев (18.34/0/0), Дорофеев (14.27/2/+1) — Дадонов (17.01/3/-1), Любушкин (17.53/0/0).

29 января. Парадайс. T-Mobile Arena.