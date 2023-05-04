Дубль Барбашева помог «Вегасу» переиграть «Эдмонтон»

«Вегас» переиграл «Эдмонтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:4. «Голден Найтс» повели в серии — 1-0.

Российский нападающий Иван Барбашев оформил дубль в составе победившей команды. Все четыре гола «Ойлерз» на счету Леона Драйзайтля.

Второй матч состоится 7 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Вегас» — «Эдмонтон» — 6:4 (3:2, 0:0, 3:2)

Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 3:56 — 0:1. Барбашев — 2 (Руа), 4:36 — 1:1. Амадио — 2 (Карлссон, Уайтклауд), 9:54 — 2:1. Стоун — 4 (бол., Смит, Пьетранджело), 18:23 — 3:1. Драйзайтль — 9 (Хаймэн, Экхольм), 19:49 — 3:2. Драйзайтль — 10 (бол., Хаймэн, Бушар), 41:35 — 3:3. Барбашев — 3 (Уайтклауд, Айкел), 42:36 — 4:3. Стивенсон — 5 (Стоун, Хауден), 43:26 — 5:3. Драйзайтль — 11 (Макдэвид, Экхольм), 48:33 — 5:4. Айкел — 4 (бол., п.в.), 59:26 — 6:4.

Вратари: Броссуа — Скиннер (58:49 — 59:00, 59:04 — 59:26).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (14+12+8) — 28 (8+7+13).

Наши: Барбашев (14.14/3/+2) — Костин (9.47/1/-1).

4 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.