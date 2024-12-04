Шайба Барбашева принесла «Вегасу» победу над «Эдмонтоном»

«Вегас» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Автором единственного и победного гола «Голден Найтс» стал Иван Барбашев.

За 27 матчей в нынешнем сезоне 28-летний нападающий набрал 29 (14+15) очков.

«Вегас» набрал 35 очков в 26 встречах и занимает 2-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» 28 очками в 25 играх идет 8-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Эдмонтон» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Барбашев — 13, 10:47 — 1:0.

Вратари: Хилл — С. Скиннер (57:16).

Броски: 16 (5+9+2) — 28 (3+9+16).

Наши: Барбашев (21.40/2/+1), Дорофеев (19.06/3/0) — Подколзин (14.04/0/0).

4 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 887 зрителей.