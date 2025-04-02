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2 апреля, 07:36

«Вегас» проиграл «Эдмонтону», Дорофеев забил и отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вегас» дома уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Победу гостям принесли шайбы Джейка Уолмана, Леона Драйзайтля и Виктора Арвидссона. Василий Подколзин отдал голевую передачу.

Два очка у хозяев набрал Павел Дорофеев (1+1). Еще один гол забил Николя Руа.

«Вегас» (98 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. У «Голден Найтс» прервалась серия из шести побед подряд. «Эдмонтон» (91) идет шестым на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Руа — 12 (Дорофеев), 4:34 — 1:0. Уолман — 7 (Подколзин, Бушар), 20:19 — 1:1. Драйзайтль — 52 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 36:03 — 1:2. Арвидссон — 12 (Капанен, Хенрик), 38:20 — 1:3. Дорофеев — 32 (Корчак, Руа), 42:35 — 2:3.

Вратари: Хилл (58:07) — Пикар.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 22 (10+4+8) — 20 (4+11+5).

Наши: Барбашев (15.12/1/-2), Дорофеев (16.49/4/+2) — Подколзин (17.14/1/+1).

2 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Источник: Таблица НХЛ
3
Василий Подколзин
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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