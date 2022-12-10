«Вегас» в овертайме обыграл «Филадельфию»

«Вегас» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В составе «Вегаса» отличился Уильям Каррье и Джонатан Маршессо, который забросил победную шайбу. У «Филадельфии» гол забил Скотт Лотон.

«Вегас» с 41 очком в 29 матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» идет на 14-й строчке в таблице Востока, набрав 24 очка в 28 встречах.

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«Вегас» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Каррье — 9, 11:45 — 1:0. Лотон — 4, 21:47 — 1:1. Маршессо — 12, 63:21 — 2:1.

Вратари: Хилл — Харт.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 34 (8+15+10+1) — 28 (9+12+6+1).

Наши: Мироманов (15.27/2/-1) — Проворов (26.19/1/-1).

10 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17767 зрителей.