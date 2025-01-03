Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Филадельфию»

«Вегас» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Голден Найтс» по голу забили Марк Стоун, Николас Хаг, Павел Дорофеев, Александер Хольтц и Тэннер Пирсон (в пустые ворота). Шайбы «Флайерз» забросили Тайсон Форстер и Трэвис Конекны.

«Вегас» набрал 55 очков в 38 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 38 очков в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Филадельфия» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Форстер — 11 (Кэйтс, Бринк), 0:21 — 0:1. Стоун — 9 (Айкел, Хэнифин), 20:51 — 1:1. Хэг — 3 (Колесар), 22:13 — 2:1. Дорофеев — 14 (Теодор, Макнэбб), 38:22 — 3:1. Хольц — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 42:46 — 4:1. Конекны — 18 (бол., Типпетт, Фрост), 44:56 — 4:2. Пирсон — 8 (п.в., Стоун, Айкел), 59:24 — 5:2.

Вратари: Самсонов — Колосов (57:39 — 59:24).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (4+12+11) — 25 (8+11+6).

Наши: Дорофеев (15.40/3/+1) — Замула (19.16/0/-3), Мичков (16.22/1/-2).

3 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 909 зрителей.