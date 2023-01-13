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НХЛ

Сегодня, 08:53

«Флорида» проиграла «Вегасу», Бобровский отразил 29 бросков

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вегас» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

Голами в составе «Голден Найтс» голами отметились Николя Руа, Джек Айкел, Вильям Каррье и Вильям Карлссон (в пустые ворота). За «Пантерз» забили Ник Казинс и Сэм Райнхарт.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков в 48 матчах. «Флорида» находится на 12-й строчке «Востока» с 42 очками в 43 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Флорида» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Казинс — 5 (Экблад, Луостаринен), 2:02 — 0:1. Руа — 8 (Колесар), 24:08 — 1:1. Райнхарт — 13 (бол., Ткачак, Барков), 32:47 — 1:2. Айкел — 15 (Корчак), 48:37 — 2:2. Каррье — 11 (Колесар), 57:24 — 3:2. Карлссон — 8 (бол., п. в.), 58:53 — 4:2.

Вратари: Хилл — Бобровский (58:34 — 58:53, 59:12).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 33 (14+13+6) — 39 (10+17+12).

Наши: — - -.

13 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17735 зрителей.

Сергей Бобровский
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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