«Вегас» разгромил «Флориду» во втором матче финала Кубка Стэнли, Бобровский был заменен

«Вегас» во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2.

В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джонатан Маршессо, дубль оформил Бретт Хауден, еще по голу забили Алекс Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Пантерз» отличились Антон Лунделл и Мэттью Ткачак, вратарь Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы и был заменен на 28-й минуте.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Финал плей-офф. Второй матч

«Вегас» — «Флорида» — 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)

Голы: Маршессо — 11 (бол., Стивенсон, Айкел), 7:05 — 1:0. Мартинес — 1 (Барбашев, Маршессо), 17:59 — 2:0. Руа — 2 (Каррье, Уайтклауд), 22:59 — 3:0. Хауден — 4 (Стоун, Стивенсон), 27:10 — 4:0. Лунделл — 2 (Дюклер), 40:14 — 4:1. Маршессо — 12 (Айкел), 42:10 — 5:1. Амадио — 4 (Карлссон), 50:33 — 6:1. Ткачак — 10 (Беннетт, Махура), 52:44 — 6:2. Хауден — 5 (бол., Амадио, Каррье), 57:52 — 7:2.

Вратари: Хилл — Бобровский (Лион, 27:10).

Штраф: 64 — 84.

Броски: 28 (11+7+10) — 31 (10+13+8).

Наши: Барбашев (11.11/0/+1) — -.

6 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.