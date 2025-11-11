«Вегас» и «Флорида» сыграют в чемпионате НХЛ 11 ноября

«Вегас» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 11 ноября. Игра пройдет на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США), стартовое вбрасывание — в 6.00 по московскому времени.

«Вегас» — «Флорида»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Вегас» — «Флорида» доступны в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

11 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Флорида

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вегас» провел 14 матчей и набрал 18 очков, предыдущим соперником «Голден Найтс» был «Анахайм» (3:4 ОТ). У «Флориды» 15 матчей и 15 очков, в воскресенье «Пантерз» уступили «Сан-Хосе» (1:3).