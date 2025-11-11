11 ноября, 05:40
«Вегас» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 11 ноября. Игра пройдет на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США), стартовое вбрасывание — в 6.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Вегас» — «Флорида» доступны в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вегас» провел 14 матчей и набрал 18 очков, предыдущим соперником «Голден Найтс» был «Анахайм» (3:4 ОТ). У «Флориды» 15 матчей и 15 очков, в воскресенье «Пантерз» уступили «Сан-Хосе» (1:3).