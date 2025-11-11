Видео
11 ноября, 05:40

«Вегас» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вегас» и «Флорида» сыграют в чемпионате НХЛ 11 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 11 ноября. Игра пройдет на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США), стартовое вбрасывание — в 6.00 по московскому времени.

«Вегас» — «Флорида»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Вегас» — «Флорида» доступны в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Флорида

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вегас» провел 14 матчей и набрал 18 очков, предыдущим соперником «Голден Найтс» был «Анахайм» (3:4 ОТ). У «Флориды» 15 матчей и 15 очков, в воскресенье «Пантерз» уступили «Сан-Хосе» (1:3).

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
