«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский сделал 30 сейвов, Барбашев забил один гол

11 ноября, 08:36
«Флорида» на выезде победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Победу гостям принесли шайбы Йеспе Боквиста, Брэда Маршана и Сэма Райнхарта. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.
У хозяев отличились Томаш Хертл и Иван Барбашев.
«Флорида» (17 очков) занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (18) потерпел третье поражение подряд и идет седьмым на «Западе».
alehan.227471
Нисколько не парюсь по поводу якобы "slow" старта Фло. Парни втягиваются в сезон, играя полу-вторым составом. Понятно, что Бобровски, Маршан и Райнхард с Беннетом затащат команду в ПО, а там уж и остальные подтянутся! А вот Вегас и ЛА должны прибавить и весьма. Хорошая конкуренциия Западу явно не помешает!
11.11.2025
Вислый в бане
Марши забросил шайб больше, чем Овечкин+Кучеров.
11.11.2025