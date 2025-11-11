«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский сделал 30 сейвов, Барбашев забил один гол

alehan.227471

Нисколько не парюсь по поводу якобы "slow" старта Фло. Парни втягиваются в сезон, играя полу-вторым составом. Понятно, что Бобровски, Маршан и Райнхард с Беннетом затащат команду в ПО, а там уж и остальные подтянутся! А вот Вегас и ЛА должны прибавить и весьма. Хорошая конкуренциия Западу явно не помешает!

11.11.2025