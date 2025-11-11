Видео
11 ноября, 08:36

«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский сделал 30 сейвов, Барбашев забил один гол

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Флорида» на выезде победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Победу гостям принесли шайбы Йеспе Боквиста, Брэда Маршана и Сэма Райнхарта. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

У хозяев отличились Томаш Хертл и Иван Барбашев.

«Флорида» (17 очков) занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (18) потерпел третье поражение подряд и идет седьмым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Флорида

Источник: Таблица НХЛ
2

  • alehan.227471

    Нисколько не парюсь по поводу якобы "slow" старта Фло. Парни втягиваются в сезон, играя полу-вторым составом. Понятно, что Бобровски, Маршан и Райнхард с Беннетом затащат команду в ПО, а там уж и остальные подтянутся! А вот Вегас и ЛА должны прибавить и весьма. Хорошая конкуренциия Западу явно не помешает!

    11.11.2025

  • Вислый в бане

    Марши забросил шайб больше, чем Овечкин+Кучеров.

    11.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вегас Голден Найтс
    ХК Флорида Пантерз
