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Сегодня, 06:43

«Флорида» на выезде уступила «Вегасу», Барбашев оформил результативную передачу

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Вегасу» со счетом 1:4.

В составе «Пантерз» гол на счету Антона Лунделла. У «Голден Найтс» шайбы забросили Брэйден Макнэбб, Таннер Пирсон, Джек Айкел и Томаш Гертл, Иван Барбашев отметился результативной передачей.

После этого матча «Флорида» с 61 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 66 очками — на второй строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Флорида» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макнэбб — 3 (Колесар, Руа), 5:26 — 1:0. Пирсон — 9 (Руа, Колесар), 25:40 — 2:0. Лунделл — 12 (Луостаринен, Балинскис), 41:56 — 2:1. Айкел — 15 (Барбашев, Хольц), 51:31 — 3:1. Гертл — 18 (п.в., Руа, Макнэбб), 59:31 — 4:1.

Вратари: Хилл — Найт (56:13 — 59:31).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (6+9+11) — 33 (11+10+12).

Наши: Барбашев (18.15/1/+1), Дорофеев (13.39/3/0) — Куликов (18.13/1/0).

27 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17716 зрителей.

2
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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