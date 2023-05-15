«Вегас» и «Эдмонтон» забросили по шайбе за первые 55 секунд матча, это второй показатель в истории плей-офф

«Вегас» и «Эдмонтон» обменялись заброшенными шайбами за первую минуту шестого матча второго раунда плей-офф НХЛ.

На 24-й секунде счет открыл форвард «Голден Найтс» Райлли Смит, а на 55-й секунде отличился Коннор Макдэвид.

Обе команды успели забросить по шайбе за первые 55 секунд матча, это второй показатель в истории Кубка Стэнли. Рекорд был установлен в 1993 году во второй игре финала Западной конференции «Лос-Анджелес» — «Ванкувер», тогда командам удалось отличиться по одному разу за первые 52 секунды встречи.

«Вегас» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы в сегодняшнем матче «Голден Найтс» выйдут в финал Западной конференции.