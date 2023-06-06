«Вегас» и «Флорида» набрали 148 минут штрафа во второй игре финала Кубка Стэнли

Сегодня, 06:26
«Вегас» дома во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2.
За игру команды набрали 148 минут штрафа — 64 минуты у «Голден Найтс» и 84 минуты у «Пэнтерз».
В концовке второго периода форвард гостей Мэттью Ткачук встретил игрока хозяев Джека Айкела силовым приемом, после которого на льду завязалась драка. В результате потасовки форварда «Вегаса» Иван Барбашев и Ткачук получили по 12 минут штрафа.
Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 3.00 мск.