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Сегодня, 06:26

«Вегас» и «Флорида» набрали 148 минут штрафа во второй игре финала Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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«Вегас» дома во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2.

За игру команды набрали 148 минут штрафа — 64 минуты у «Голден Найтс» и 84 минуты у «Пэнтерз».

В концовке второго периода форвард гостей Мэттью Ткачук встретил игрока хозяев Джека Айкела силовым приемом, после которого на льду завязалась драка. В результате потасовки форварда «Вегаса» Иван Барбашев и Ткачук получили по 12 минут штрафа.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 3.00 мск.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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