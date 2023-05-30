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Сегодня, 06:02

«Вегас» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» и «Вегас» встретятся с финале плей-офф НХЛ.

По ходу плей-офф «Пантерз» обыграли «Бостон» (4-0), «Торонто» (4-1) и «Каролину» (4-0). «Голден Найтс» прошли «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2) и «Даллас» (4-2).

За «Флориду» выступает вратарь Сергей Бобровский, за «Вегас» — Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

«Вегас» во второй раз в своей истории сыграет в финале: В 2018 году он уступил «Вашингтон» (1-4). «Флорида» также во второй раз будет бороться в финале за Кубок Стэнли: в сезоне-1995/96 «Пантерз» уступили «Колорадо» (0-4).

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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