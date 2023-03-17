«Вегас» проиграл «Калгари». Задоров сделал голевую передачу

Сегодня, 07:53
«Вегас» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Флэймз» прервали четырехматчевую победную серию «Голден Найтс».
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился одной голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Калгари» — 2:7 (0:1, 2:2, 0:4)
Голы: Уигар — 2 (Андерссон, Тоффоли), 15:05 — 0:1. Тоффоли — 27 (Линдхольм), 23:39 — 0:2. Уайтклауд — 3 (Смит, Амадио), 32:33 — 1:2. Смит — 23 (Карлссон, Пьетранджело), 35:54 — 2:2. Коулмэн — 15 (Линдхольм, Уигар), 37:17 — 2:3. Баклунд — 17 (бол., Андерссон, Тоффоли), 48:40 — 2:4. Тоффоли — 28 (Манджапане), 53:16 — 2:5. Коулмэн — 16 (п.в., Хэнифин), 55:43 — 2:6. Дюбе — 18 (Задоров, Юбердо), 56:11 — 2:7.
Вратари: Куик (54:48 — 54:59, 55:05 — 55:43) — Маркстрем.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 19 (6+8+5) — 30 (8+12+10).
Наши: Барбашев (19.08/0/-3), Дорофеев (16.37/2/-1) — Задоров (17.57/1/-1).
17 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 207 зрителей.