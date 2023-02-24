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НХЛ

Сегодня, 07:49

«Вегас» переиграл «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» в овертайме выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайюу забросил канадский защитник Алекс Пьетранжело.

«Вегас» набрал 75 очков и лидирует в Западной конференции. «Калгари» — девятый (66 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Пеллетье — 3 (бол., Баклунд, Хэнифин), 13:25 — 0:1. Юбердо — 11 (Пеллетье, Кадри), 21:24 — 0:2. Айкел — 19 (бол., Теодор, Амадио), 34:27 — 1:2. Баклунд — 14 (Коулмэн, Уигар), 36:34 — 1:3. Уайтклауд — 2 (Смит), 45:08 — 2:3. Каррье — 16 (Мартинес, Стивенсон), 52:35 — 3:3. Пьетранджело — 8 (Маршессо, Айкел), 60:42 — 4:3.

Вратари: Броссуа — Владарж.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (8+11+9+1) — 28 (18+8+1+1).

Наши: — - Задоров (16.44/0/+1).

24 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17609 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
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