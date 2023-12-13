Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:41

«Вегас» выиграл у «Калгари», Барбашев забил гол

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Вегас» дома обыграл «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев 4 (2+2) очка на счету Марка Стоуна, который отметился победной шайбой в овертайме. Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забил один гол.

«Вегас» одержал 4-ю победу и лидирует в турнирной таблице Западной конференции (45 очков).

«Калгари» потерпел 3-е поражение подряд. «Флэймз» с 26 очками занимают 11-е место в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Уигар — 7 (Баклунд, Коулмэн), 6:27 — 0:1. Стивенсон — 5 (бол., Маршессо, Стоун), 13:33 — 1:1. Кадри — 8 (Зари, Поспишил), 22:37 — 1:2. Барбашев — 6 (Стоун), 25:20 — 2:2. Шарангович — 8 (Линдхольм), 37:58 — 2:3. Стоун — 9 (бол., Карлссон, Маршессо), 46:00 — 3:3. Карлссон — 13 (Стивенсон, Маршессо), 56:14 — 4:3. Шарангович — 9 (Хэнифин, Кадри), 59:00 — 4:4. Стоун — 10 (Айкел, Пьетранджело), 61:11 — 5:4.

Вратари: Томпсон — Вольф.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (14+15+9+1) — 31 (15+4+12+0).

Наши: Барбашев (17.21/3/-1) — -.

13 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17814 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на $200 млн
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ассистентский дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Чикаго»

«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Беруби