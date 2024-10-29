«Вегас» разгромил «Калгари» и одержал четвертую победу подряд

«Вегас» дома с крупным счетом обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Три очка (2+1) набрал Киган Колесар. Еще три (1+2) результативных балла на счету Николя Руа. Также по одной шайбе забросили Алекс Пьетранджело и Марк Стоун.

«Вегас» (15 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Калгари» (11) идет седьмым.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Пьетранджело — 1 (Хольц, Карлссон), 6:39 — 1:0. Стоун — 5 (Айкел), 23:30 — 2:0. Колесар — 3 (Швиндт, Руа), 42:19 — 3:0. Колесар — 4 (Руа), 53:59 — 4:0. Руа — 3 (Колесар, Швиндт), 54:14 — 5:0.

Вратари: Хилл — Владарж.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (6+16+16) — 16 (6+3+7).

Наши: Барбашев (15.36/1/+1), Дорофеев (17.00/3/0) — Кузьменко (11.57/0/-1), Мироманов (18.35/0/0).

29 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17599 зрителей.