«Вегас» победил «Калгари», Самсонов сыграл на ноль

Сегодня, 06:43
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Калгари» со счетом 3:0.
Отличились Алекс Пьетранжело, Виктор Олофссон и Таннер Пирсон, Павел Дорофеев сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок и впервые в сезоне сыграл на ноль.
После этого матча «Вегас» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции, «Калгари» с 41 очком — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Хауден — 15 (Пьетранджело, Пирсон), 35:59 — 1:0. Олофссон — 8 (бол., Теодор, Айкел), 54:41 — 2:0. Пирсон — 7 (п.в., Дорофеев, Теодор), 59:53 — 3:0.
Вратари: Самсонов — Владарж (57:31 — 59:53).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (15+11+11) — 31 (12+9+10).
Наши: Дорофеев (14.44/2/+2) — Кузьменко (9.49/0/0), Мироманов (17.55/1/-2).
30 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18269 зрителей.