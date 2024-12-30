«Вегас» победил «Калгари», Самсонов сыграл на ноль

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Калгари» со счетом 3:0.

Отличились Алекс Пьетранжело, Виктор Олофссон и Таннер Пирсон, Павел Дорофеев сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок и впервые в сезоне сыграл на ноль.

После этого матча «Вегас» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции, «Калгари» с 41 очком — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хауден — 15 (Пьетранджело, Пирсон), 35:59 — 1:0. Олофссон — 8 (бол., Теодор, Айкел), 54:41 — 2:0. Пирсон — 7 (п.в., Дорофеев, Теодор), 59:53 — 3:0.

Вратари: Самсонов — Владарж (57:31 — 59:53).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (15+11+11) — 31 (12+9+10).

Наши: Дорофеев (14.44/2/+2) — Кузьменко (9.49/0/0), Мироманов (17.55/1/-2).

30 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18269 зрителей.