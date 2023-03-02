0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:49

«Вегас» обыграл «Каролину»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Вегас» обыграл «Каролину» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев голами отметились Джек Айкел, оформивший дубль, и Райли Смит. У гостей отличились Мартин Нечас и Джордан Стаал.

«Вегас» набрал 76 очков и расположился на втором месте на «Западе», «Каролина» (86) идет на второй строчке на «Востоке».

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Каролина» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Айкел — 21 (Каррье, Теодор), 25:11 — 1:0. Нечас — 24 (Терявяйнен), 33:02 — 1:1. Айкел — 22 (Барбашев, Кессел), 38:51 — 2:1. Стаал — 16 (Бернс, Слэвин), 52:44 — 2:2. Смит — 20 (Амадио, Карлссон), 56:18 — 3:2.

Вратари: Хилл — Андерсен.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 20 (6+11+3) — 26 (9+6+11).

Наши: Барбашев (17.59/1/+1) — Свечников (19.33/1/-1).

2 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 17669 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм», Овечкин не набрал очков