«Вегас» в матче с «Каролиной» продлил выигрышную серию

21 октября, 07:37
«Вегас» выиграл у «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
За «Вегас» забили российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Также голы на счету Джека Айкела и Вильяма Карлссона. Барбашев ассистировал Айкелу.
За «Каролину» единственный гол забил Себастьян Ахо.
«Голден Найтс» выиграли четвертый матч подряд, они лидируют в Западной конференции (семь матчей, 12 очков). «Харрикейнз» прервали серию из пяти побед подряд, у них первое место в Восточной конференции (шесть матчей, 10 очков).
Вислый в бане
А я не смотрел еще. Ясно-понятно, что Мэттьюсу будет скучно без первого паса, да и самого Марнера слили в том числе и в отместку за его капризы (плюс отца) при подписании контракта и истории с Бэбкоком.
21.10.2025
Женек10
как тебе торонта без ММ? конечно, ясно будет весной, но в моменте ?
21.10.2025
Sn0w
Да как-как, ноль к зп приписать, и хай дальше бегает
21.10.2025
shurikfromkaragay
В Вашингтон на перевоспитание к Сане :-)))))
21.10.2025
shurikfromkaragay
Я бы не сказал, что явное нарушение. Другое дело, что защитник был в неустойчивом положении, и малейшего воздействия со стороны Барбашева хватило чтобы упасть. 50/50.
21.10.2025
Капитон Матроскин
Мда, Никишин 21 минуту, Свеча - 13 минут... Пора Андрюшу на драфт отказов выставлять и отправлять в КХЛ к брату Жене в Сибирь или где он там, если еще не спустили ниже КХЛа... совсем никакущий Свеч младший стал((
21.10.2025
Вислый в бане
Можно лишь повторить ранее высказывавшиеся на форуме концепты: - Запад в этом году фаворит - у придурков нет ничего, кроме форчека
21.10.2025
True Timati
Беру свои слова назад, Дорофеев умеет забивать не только всяким там Сан-Хосэ и ЛАКам. Его контракт прямо сейчас взлетает раз в 7. Но готовы ли столько платить в Вегасе?
21.10.2025
Догада
Че то "Кучерова в теле Овечкина" в этом сезоне совсем не видать
21.10.2025
nikola mozaev
Дорофеев - лучший снайпер НХЛ! Пусть чемпионат только начался, но всё равно нужно порадоваться за Павла.
21.10.2025
rake
значит мне не одному показалось, что Барбашев забил с явным нарушением правил
21.10.2025
Улыбнись и люди потянутся
Вегас - лютая команда!! Дорофеев конечно красиво отправил Никишина в огород и разложил Шмида "одно нога здесь - другая там")) У Павла контракт на 1,8 миллиона, как его Вегас будет продлять на следующий год?)) Ваня настырный парень, но у Вашингтона бы такой гол отменили с формулировкой "удар клюшкой".
21.10.2025