«Вегас» в матче с «Каролиной» продлил выигрышную серию

«Вегас» выиграл у «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. За «Вегас» забили российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Также голы на счету Джека Айкела и Вильяма Карлссона. Барбашев ассистировал Айкелу. За «Каролину» единственный гол забил Себастьян Ахо. «Голден Найтс» выиграли четвертый матч подряд, они лидируют в Западной конференции (семь матчей, 12 очков). «Харрикейнз» прервали серию из пяти побед подряд, у них первое место в Восточной конференции (шесть матчей, 10 очков). НХЛ. Регулярный чемпионат

21 октября, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

