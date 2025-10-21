Видео
21 октября, 07:37

«Вегас» в матче с «Каролиной» продлил выигрышную серию

Павел Лопатко

«Вегас» выиграл у «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Вегас» забили российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Также голы на счету Джека Айкела и Вильяма Карлссона. Барбашев ассистировал Айкелу.

За «Каролину» единственный гол забил Себастьян Ахо.

«Голден Найтс» выиграли четвертый матч подряд, они лидируют в Западной конференции (семь матчей, 12 очков). «Харрикейнз» прервали серию из пяти побед подряд, у них первое место в Восточной конференции (шесть матчей, 10 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Каролина
12

  • Вислый в бане

    А я не смотрел еще. Ясно-понятно, что Мэттьюсу будет скучно без первого паса, да и самого Марнера слили в том числе и в отместку за его капризы (плюс отца) при подписании контракта и истории с Бэбкоком.

    21.10.2025

  • Женек10

    как тебе торонта без ММ? конечно, ясно будет весной, но в моменте ?

    21.10.2025

  • Sn0w

    Да как-как, ноль к зп приписать, и хай дальше бегает

    21.10.2025

  • shurikfromkaragay

    В Вашингтон на перевоспитание к Сане :-)))))

    21.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Я бы не сказал, что явное нарушение. Другое дело, что защитник был в неустойчивом положении, и малейшего воздействия со стороны Барбашева хватило чтобы упасть. 50/50.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Мда, Никишин 21 минуту, Свеча - 13 минут... Пора Андрюшу на драфт отказов выставлять и отправлять в КХЛ к брату Жене в Сибирь или где он там, если еще не спустили ниже КХЛа... совсем никакущий Свеч младший стал((

    21.10.2025

  • Вислый в бане

    Можно лишь повторить ранее высказывавшиеся на форуме концепты: - Запад в этом году фаворит - у придурков нет ничего, кроме форчека

    21.10.2025

  • True Timati

    Беру свои слова назад, Дорофеев умеет забивать не только всяким там Сан-Хосэ и ЛАКам. Его контракт прямо сейчас взлетает раз в 7. Но готовы ли столько платить в Вегасе?

    21.10.2025

  • Догада

    Че то "Кучерова в теле Овечкина" в этом сезоне совсем не видать

    21.10.2025

  • nikola mozaev

    Дорофеев - лучший снайпер НХЛ! Пусть чемпионат только начался, но всё равно нужно порадоваться за Павла.

    21.10.2025

  • rake

    значит мне не одному показалось, что Барбашев забил с явным нарушением правил

    21.10.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Вегас - лютая команда!! Дорофеев конечно красиво отправил Никишина в огород и разложил Шмида "одно нога здесь - другая там")) У Павла контракт на 1,8 миллиона, как его Вегас будет продлять на следующий год?)) Ваня настырный парень, но у Вашингтона бы такой гол отменили с формулировкой "удар клюшкой".

    21.10.2025

