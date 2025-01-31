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Сегодня, 08:33

«Вегас» проиграл «Коламбусу» в овертайме, Дорофеев отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вегас» дома уступил «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Победу гостям принесли голы Адама Фантилли и Коула Силлинджера. У хозяев с передачи россиянина Павла Дорофеева отличился Томаш Гертл.

Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов пропустил две шайбы, отразив 22 броска по воротам.

«Вегас» (68 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Коламбус» (57) поднялся на восьмую позицию на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Коламбус» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гертл — 20 (Дорофеев, Хэг), 4:58 — 1:0. Фантилли — 15, 18:34 — 1:1. К. Силлинджер — 8 (Веренски, К. Джонсон), 60:52 — 1:2.

Вратари: Самсонов — Мерзликинс.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (12+7+7+0) — 24 (8+6+7+3).

Наши: Барбашев (18.11/3/0), Дорофеев (18.24/1/+1) — Воронков (16.38/1/+1), Марченко (17.07/1/+1), Проворов (20.36/1/+1).

31 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17783 зрителя.

2
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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