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«Вегас» — «Коламбус»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Вегас» и «Коламбус» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Вегас» и «Коламбус» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 31 января. Начало матча на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США) — в 6.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вегас» — «Коламбус» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Вегас» и «Коламбус»: онлайн-трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вегас» провел 51 матч и набрал 67 очков, предыдущим соперником «Голден Найтс» был «Даллас» (3:4 ОТ). У «Коламбуса» — 50 игр и 55 очков, «Блю Джекетс» в воскресенье обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ).

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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