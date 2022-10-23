Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:37

Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Вегасом»

Сергей Разин
корреспондент
23 октября. «Вегас» — «Колорадо» (2:3).
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Эван Родригес и Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 31. У «Голден Найтс» шайбы забросили Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.

После этого матча «Колорадо» с 7 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Вегас» с 8 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Маккиннон — 3 (бол., Макар, Лехконен), 5:38 — 0:1. Маршессо — 5 (бол., Стоун, Айкел), 19:16 — 1:1. Родригес — 2 (бол., Жирар, Байрам), 26:20 — 1:2. Ничушкин — 6 (Джонсон), 48:10 — 1:3. Стивенсон — 2 (Стоун, Айкел), 50:32 — 2:3.

Вратари: Томпсон (57:26 — 57:59, 58:15) — Георгиев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (5+16+15) — 25 (10+11+4).

Наши: — - Ничушкин (18.19/6/0).

23 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
24
Читайте также
«Это чистый грабеж!» Бойцы UFC в шоке от решения судей в поединке Яна и О'Мэлли
Чимаев подрался с братом Хабиба прямо на UFC 280! Давний конфликт не закончился?
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Премьер Украины предупредил о невыплатах пенсий и зарплат без денег ЕС
В ЛНР рассказали об убийствах украинскими военными раненых пленных
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ничушкин в матче с «Вегасом» забросил шестую шайбу в сезоне

«Каролина» в овертайме уступила «Калгари»