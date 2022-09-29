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НХЛ

29 сентября, 07:41

«Колорадо» крупно проиграл «Вегасу». Георгиев пропустил 6 шайб

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Георгиев.
Фото Global Look Press

«Вегас» разгромил «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 7:1. Встреча прошла на льду «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе.

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев провел на льду 2 периода, отразил 12 из 18 бросков, пропустив 6 шайб. Нападающий Михаил Мальцев провел на льду 15 минут на льду и провел один силовой прием при показателе полезности «-2».

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Морозов сыграл 13 минут 56 секунд, сделал 2 броска по воротам и провел 1 силовой прием при показателе полезности «+2».

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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