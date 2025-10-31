Видео
31 октября, 20:15

«Вегас» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вегас» и «Колорадо» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 31 октября. Игра пройдет на «T-Mobile Арене» в Парадайсе, стартовое вбрасывание состоится в 23.00 по московскому времени.

«Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Вегас» — «Колорадо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 23:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Колорадо

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Вегас» набрал 15 очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Колорадо» — 16 очков в 11 матчах. В предыдущей игре сезона «рыцари» победили «Каролину» (6:3), а «лавины» — «Нью-Джерси» (8:4).

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
