«Вегас» проиграл «Колорадо», Дорофеев не набрал очков

«Вегас» на своем льде проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев провел на льду 20 минут 42 секунды и не отметился результативными действиями. Всего в этом сезоне на его счету 10 (9+1) очков в 11 играх.

Голы «Эвеланш» забили Мартин Нечас, Брок Нельсон, Брент Бернс и Кэйл Макар. У «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл и Митчелл Марнер.

«Колорадо» набрал 18 очков в 12 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вегас» идет на 4-й строчке — 15 очков в 11 играх.