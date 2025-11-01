«Вегас» проиграл «Колорадо», Дорофеев не набрал очков

1 ноября, 01:45
«Вегас» на своем льде проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев провел на льду 20 минут 42 секунды и не отметился результативными действиями. Всего в этом сезоне на его счету 10 (9+1) очков в 11 играх.
Голы «Эвеланш» забили Мартин Нечас, Брок Нельсон, Брент Бернс и Кэйл Макар. У «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл и Митчелл Марнер.
«Колорадо» набрал 18 очков в 12 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вегас» идет на 4-й строчке — 15 очков в 11 играх.
True Timati
Дорофеев не забил Колорадо! Что это: нелепая случайность или может только «всяким Сан-Хосэ» забивать? Щас специалисты с острова нам все объяснят. Не переключайтесь!
За спорт!
Ибо один Пашка и тащит Вегас.
Apei
как так?
