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НХЛ

Сегодня, 07:55

Гол Дорофеева и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» одержал победу над «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе.

В составе «Голден Найтс» российский нападающий Иван Барбашев сделал голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Павел Дорофеев забросил одну шайбу.

В составе проигравшей команды российский форвард Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Голкипер Александр Георгиев отразил 22 из 26 бросков по воротам.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вегас» встретится с «Сиэтлом» (11 октября), а «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелесом» (12 октября).

Логотип НХЛ. НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1212769-boyarincev-bongonda-futbolist-adaptaciya
Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Иван Барбашев
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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