Гол Кемпе в овертайме принес «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»

«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Кингз» Адриан Кемпе. В основное время у «Лос-Анджелеса» забросил Кевин Фиала, а у «Вегаса» — Джек Айкел.

Российский защитник «Вегаса» Даниил Чайка провел на льду 14 минут и 42 секунды и не отличился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «+1».

Следующий матч в рамках предсезонки «Вегас» проведет 29 сентября против «Колорадо». «Лос-Анджелес» в этот же день встретится с «Сан-Хосе».