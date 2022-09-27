Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 сентября, 07:43

Гол Кемпе в овертайме принес «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Кингз» Адриан Кемпе. В основное время у «Лос-Анджелеса» забросил Кевин Фиала, а у «Вегаса» — Джек Айкел.

Российский защитник «Вегаса» Даниил Чайка провел на льду 14 минут и 42 секунды и не отличился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «+1».

Следующий матч в рамках предсезонки «Вегас» проведет 29 сентября против «Колорадо». «Лос-Анджелес» в этот же день встретится с «Сан-Хосе».

0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кравцов сломал лезвие и упал после силового приема от форварда «Айлендерс» Ли

«Эдмонтон» проиграл «Сиэтлу» в предсезонном матче