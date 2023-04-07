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Сегодня, 07:49

«Вегас» победил «Лос-Анджелес». Гавриков и Барбашев забросили по шайбе

Евгений Козинов
Корреспондент
7 апреля. «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2.
Фото USA Today Sports
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«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Лос-Анджелес» — 5:2. «Кингз» потерпели второе поражение подряд.

Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал голевую передачу и забросил одну шайбу. У гостей голом отметился Владислав Гавриков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

Голы: Кессел — 14 (Стивенсон, Барбашев), 2:54 — 1:0. Барбашев — 16 (Стивенсон), 3:56 — 2:0. Стивенсон — 15 (Кессел, Уайтклауд), 6:07 — 3:0. Руа — 14 (бол., Айкел, Пьетранджело), 11:23 — 4:0. Маршессо — 27, 21:02 — 5:0. Копитар — 27 (бол., Кемпе, Даути), 31:24 — 5:1. Гавриков — 5 (мен.), 34:10 — 5:2.

Вратари: Броссуа — Корписало (Копли, 21:02).

Штраф: 19 — 14.

Броски: 37 (13+14+10) — 32 (11+9+12).

Наши: Барбашев (15.28/1/+3), Дорофеев (17.27/2/0) — Гавриков (21.00/4/-1).

7 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18404 зрителя.

Владислав Гавриков
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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