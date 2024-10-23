Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»

«Вегас» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Дубль оформил Томаш Гертл. По одной шайбе забросили россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Первый также отличился результативной передачей. Еще по голу на счету Марка Стоуна и Александра Хольца.

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 31 бросок по воротам, пропустив одну шайбу. Единственный гол гостей в активе Уоррена Фогеле.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

Голы: Гертл — 2 (бол., Стоун, Айкел), 9:07 — 1:0. Стоун — 3 (бол., Гертл, Хэнифин), 13:51 — 2:0. Дорофеев — 3 (Гертл, Корчак), 15:12 — 3:0. Фогеле — 1 (Эдмундсон, Спенс), 39:07 — 3:1. Хольц — 1 (Пьетранджело), 42:59 — 4:1. Гертл — 3 (Пьетранджело, Дорофеев), 48:26 — 5:1. Барбашев — 5 (Стоун, Пьетранджело), 53:25 — 6:1.

Вратари: Самсонов — Риттих.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 30 (12+10+8) — 32 (12+10+10).

Наши: Барбашев (12.34/4/0), Дорофеев (15.21/4/+2) — Гавриков (21.18/1/0).

23 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.