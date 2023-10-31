«Вегас» по буллитам обыграл «Монреаль»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Пол Коттер и Уильям Каррьер, победный буллит на счету Ши Теодора. У «Канадиенс» шайбы забросили Шон Монахан и Ник Сузуки.

После этого матча «Вегас» с 19 очками занимает первое место в Западной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на четвертой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Коттер — 3 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 15:06 — 1:0. Монахэн — 5 (мен.), 25:38 — 1:1. Каррье — 2 (Стивенсон, Айкел), 38:10 — 2:1. Сузуки — 2 (Арве-Пинар, Кофилд), 55:42 — 2:2.

Нереализованный буллит: Айкел (Вегас), 62:08.

Победный буллит: Теодор.

Вратари: Хилл — Монтембо.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (12+2+6+6) — 39 (9+10+17+3).

Наши: Барбашев (16.21/2/0), Дорофеев (13.07/0/-1) — -.

31 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.