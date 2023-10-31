Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:56

«Вегас» по буллитам обыграл «Монреаль»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Пол Коттер и Уильям Каррьер, победный буллит на счету Ши Теодора. У «Канадиенс» шайбы забросили Шон Монахан и Ник Сузуки.

После этого матча «Вегас» с 19 очками занимает первое место в Западной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на четвертой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Коттер — 3 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 15:06 — 1:0. Монахэн — 5 (мен.), 25:38 — 1:1. Каррье — 2 (Стивенсон, Айкел), 38:10 — 2:1. Сузуки — 2 (Арве-Пинар, Кофилд), 55:42 — 2:2.

Нереализованный буллит: Айкел (Вегас), 62:08.

Победный буллит: Теодор.

Вратари: Хилл — Монтембо.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (12+2+6+6) — 39 (9+10+17+3).

Наши: Барбашев (16.21/2/0), Дорофеев (13.07/0/-1) — -.

31 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Монреаль Канадиенс
2
0
Читайте также
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
US News: РФ обошла США в рейтинге самых сильных армий мира
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» разгромила «Чикаго», у Майкла Карконе хет-трик

НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», «Тампа» уступила «Сиэтлу». Результаты матчей и видео голов 31 октября