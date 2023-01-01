«Вегас» в овертайме переиграл «Нэшвилл». Мироманов набрал 1 очко

Сегодня, 01:53
«Вегас» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Российский защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов набрал одно очко, сделав голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Форсберг — 12, 4:45 — 0:1. Лозон — 1 (Гранлунд, Фаббро), 11:22 — 0:2. Колесар — 4 (Мироманов, Макнэбб), 15:55 — 1:2. Амадио — 5 (Стоун, Стивенсон), 21:43 — 2:2. Смит — 18 (Колесар, Карлссон), 28:53 — 3:2. Стивенсон — 10 (Стоун), 44:41 — 4:2. Форсберг — 13 (Макдона, Сиссонс), 51:41 — 4:3. Форсберг — 14 (бол., Дюшен, Йоси), 59:55 — 4:4. Хэг — 2 (Стоун, Стивенсон), 62:04 — 5:4.
Вратари: Томпсон — Ланкинен.
Штраф: 14 — 21.
Броски: 32 (13+7+10+2) — 37 (9+8+20+0).
Наши: Мироманов (11.34/1/0) — Тренин (12.09/2/-1).
31 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.