«Вегас» обменял вратаря Томпсона в «Вашингтон»

Сегодня, 01:35
«Вашингтон» получил вратаря Логана Томпосона в результате обмена с «Вегасом».
«Голден Найтс» в результате сделки получили выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта — 2025.
Ранее «Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кемпера на центрального нападающего «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа.
27-летний Томпосон является обладателем Кубка Стэнли-2023 в составе «Вегаса». В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 вратарь сыграл 46 матчей, процент отраженных бросков 90,8, а коэффициент надежности 2,70. В плей-офф на его счету 4 игры с процентом отраженных бросков 92,1 и коэффициентом надежности 2,35.