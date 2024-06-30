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Сегодня, 01:35

«Вегас» обменял вратаря Томпсона в «Вашингтон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вашингтон» получил вратаря Логана Томпосона в результате обмена с «Вегасом».

«Голден Найтс» в результате сделки получили выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта — 2025.

Ранее «Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кемпера на центрального нападающего «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа.

27-летний Томпосон является обладателем Кубка Стэнли-2023 в составе «Вегаса». В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 вратарь сыграл 46 матчей, процент отраженных бросков 90,8, а коэффициент надежности 2,70. В плей-офф на его счету 4 игры с процентом отраженных бросков 92,1 и коэффициентом надежности 2,35.

ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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