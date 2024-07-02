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Сегодня, 03:22

«Вегас» объявил о подписании контракта с Самсоновым

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил, что клуб подписал с российским голкипером Ильей Самсоновым однолетний контракт. 27-летний россиянин покинул «Торонто».

По однолетнему соглашению хоккеист заработает 1,8 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Самсонов сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ при 89 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.13.

Также «Голден Найтс» подписали двухлетние контракты с российским нападающим Павлом Дорофеевым и канадским защитником Кейданом Корчаком.

Илья Самсонов
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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