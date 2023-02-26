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Сегодня, 20:49

«Сент-Луис» объявил об обмене Барбашева в «Вегас»

Виталий Косик
Корреспондент
Иван Барбашев.
Фото ХК «Сент-Луис»
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Пресс-служба «Сент-Луиса» объявила об обмене российского нападающего Ивана Барбашева в «Вегас».

«Блюз» в обмен на 27-летнего россиянина получили 20-летнего канадского нападающего Зака Дина.

Барбашев выступал за «Сент-Луис» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ.

В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.

Зак Дин был выбран «Вегасом» под 30-м номером драфта НХЛ-2021, он выступает в Главной юниорской лиге Квебека за «Гатино Олимпикс». В сезоне-2022/23 у нападающего 49 (24+25) очков в 38 матчах.

Источник: https://www.nhl.com/goldenknights/news/vegas-golden-knights-acquire-barbashev-from-blues/c-341535388
Иван Барбашев
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НХЛ
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