«Вегас» в домашнем матче обыграл «Оттаву»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун, Уильям Каррьер, Кильям Карлссон и Джек Айкел, забросивший в пустые ворота. У «Сенаторз» единственный гол на счету Джейка Сандерсона, который забросил дебютную шайбу в НХЛ.

После этого матча «Вегас» с 33 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 13 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Оттава» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Стоун — 9 (бол., Айкел, Маршессо), 17:02 — 1:0. Сандерсон — 1 (бол., Дебринкэт, Штюцле), 19:42 — 1:1. Каррье — 7 (Уайтклауд, Хэг), 36:23 — 2:1. Карлссон — 5 (Пьетранджело), 42:39 — 3:1. Айкел — 11 (Макнэбб), 58:19 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Тэлбот (58:06 — 58:19).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (10+17+8) — 38 (13+11+14).

Наши: — - Зуб (24.56/1/-1).

24 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.