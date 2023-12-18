«Вегас» обыграл «Оттаву», у Барбашева два очка

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 6:3.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Иван Барбашев, по голу забили Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Чендлер Стивенсон и Уильям Карлссон. У «Сенаторз» шайбы забросили Джош Норрис, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак.

После этого матча «Вегас» с 47 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 22 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Оттава» — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Голы: Айкел — 14 (Барбашев, Хаттон), 1:37 — 1:0. Норрис — 9 (бол., Штюцле, Сандерсон), 6:25 — 1:1. Грейг — 3 (бол., Жиру, Чикран), 10:55 — 1:2. Маршессо — 15 (Хауден, Макнэбб), 13:32 — 2:2. Руа — 5 (бол., Хаттон), 29:53 — 3:2. Стивенсон — 6 (мен., Стоун), 31:31 — 4:2. Барбашев — 8 (Хэг, Стоун), 39:48 — 5:2. Карлссон — 14 (бол., Стоун, Айкел), 45:43 — 6:2. Ткачак — 14 (Батерсон, Норрис), 58:39 — 6:3.

Вратари: Хилл (Томпсон, 6:25) — Корписало.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (9+15+7) — 25 (10+5+10).

Наши: Барбашев (15.09/1/+2) — Зуб (21.10/2/-2).

18 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 892 зрителя.