«Вегас» победил «Питтсбург» и закрепился в лидерах Запада

«Вегас» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Голден Найтс» забивали Фил Кессел, Джек Айкел, Чендлер Стивенсон, Марк Стоун и Пол Коттер. У «Пингвинз» отметились Тай Смит и Сидни Кросби.

«Вегас» набрал 56 очков и закрепился на первом месте Западной конференции. «Питтсбург» потерпел 6-е поражение подряд и идет на 9-й строчке Востока.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Питтсбург» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Кессел — 7 (Коттер, Карлссон), 1:52 — 1:0. Айкел — 14 (Руа, Смит), 5:17 — 2:0. Стивенсон — 11 (бол., Стоун, Айкел), 11:20 — 3:0. Стоун — 17 (Макнэбб, Айкел), 39:49 — 4:0. Смит — 1 (Гюнцель, Кросби), 44:04 — 4:1. Коттер — 5 (Кессел, Карлссон), 52:05 — 5:1. Кросби — 20 (Ракелль, Гюнцель), 58:30 — 5:2.

Вратари: Хилл — Десмит.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (13+12+6) — 40 (9+20+11).

Наши: — - Малкин (18.42/2/-2).

6 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18149 зрителей.