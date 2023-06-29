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Сегодня, 00:13

«Вегас» подписал пятилетний контракт с Барбашевым

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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«Вегас» объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Иваном Барбашевым. Соглашение рассчитано на 5 лет. Среднегодовоя зарплата составит 5 миллионов долларов.

«Давай, Барби, погнали на вечеринку... еще пять лет!» — написала пресс-служба клуба в Twitter.

27-летний Барбашев был обменян из «Сент-Луиса» 26 февраля 2023 года. Нападающий принял участие в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Вегас» в сезоне-2022/23, набрав 16 (6+10) очков. Во время плей-офф он занял 5-е место по результативности в своей команде, набрав 18 (7+11) очков в 22 играх, что помогло клубу выиграть Кубок Стэнли.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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