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Сегодня, 09:00

«Вегас»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Вегас» стартует в сезоне НХЛ 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иржи Патера (ХК «Вегас»).
Фото USA Today Sports
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Основная информация о клубе «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Вегас Голден Найтс»
Город: Парадайс, штат Невада (США)
Год основания: 2017
Главный тренер: Брюс Кэссиди
Капитан: Марк Стоун
Домашняя арена (вместимость): Ти-Мобайл Арена (17 367)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский

«Вегас»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Вегас» выступает в НХЛ с сезона 2017 / 2018. В дебютном сезоне клуб из Парадайса вышел в финал Кубка Стэнли и проиграл серию «Вашингтону» — 1-4.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Вегас» с 111 очками стал первым в Тихоокеанском дивизионе и Восточной конференции. Затем «Голден Найтс» впервые стали чемпионами НХЛ на шестой год существования клуба. В финале Кубка Стэнли «Рыцари» обыграли «Флориду» — 4-1 в серии.

«Вегас»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Вегас» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в среду, 11 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене «Ти-Мобайл Арена» игрой против «Сиэтла». Начало — в 5.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Голден Найтс» встретятся с «Анахаймом» в пятницу, 19 апреля (начало — 5.00 мск).

«Вегас»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября. 5.30. «Вегас» — «Сиэтл»

13 октября. 5.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

15 октября. 5.00. «Вегас» — «Анахайм»

18 октября. 5.30. «Вегас» — «Даллас»

20 октября. 3.00. «Виннипег» — «Вегас»

22 октября. 3.00. «Чикаго» — «Вегас»

25 октября. 6.00. «Вегас» — «Филадельфия»

28 октября. 1.00. «Вегас» — «Чикаго»

29 октября. 5.30. «Лос-Анджелес» — «Вегас»

31 октября. 5.00. «Вегас» — «Монреаль»

Календарь матчей «Вегаса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Вегаса»

Брюс Кэссиди (58 лет) начал тренерскую карьеру в 1996 году. Канадский специалист работал в «Бостоне» и «Вашингтоне». В июне 2022 года занял пост главного тренера «Вегаса». Под его руководством команда впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли в 2023 году.

Российские хоккеисты «Вегаса»

  • Даниил Мироманов (защитник)

  • Даниил Чайка (защитник)

  • Иван Барбашев (нападающий)

  • Павел Дорофеев (нападающий)

«Вегас»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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