Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Вегас»

Сегодня, 09:00
«Рейнджерс» обыграли «Вегас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У гостей сделал дубль Мика Зибанежад, по одной шайбе на счету Каапо Какко, Филипа Хытила и Алексиса Лафренье. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативных передачи и стал второй звездой встречи.
Единственная шайба «Вегаса» на счету Джонатана Маршессо.
«Рейнджерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 31 очком в 28 матчах, «Вегас» лидирует на «Западе» с 39 очками в 28 играх.
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«Вегас» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Голы: Какко — 5 (Миллер, Труба), 6:49 — 0:1. Маршессо — 11 (бол., Стивенсон, Теодор), 33:38 — 1:1. Зибанежад — 14 (бол., Панарин, Фокс), 45:59 — 1:2. Хытил — 5 (Гудроу, Панарин), 46:23 — 1:3. Лафренье — 5 (Зибанежад, Фокс), 47:52 — 1:4. Зибанежад — 15 (бол., Панарин, Трочек), 51:34 — 1:5.
Вратари: Томпсон — Шестеркин.
Штраф: 27 — 13.
Броски: 26 (5+17+4) — 37 (15+11+11).
Наши: Мироманов (16.29/1/0) — Панарин (20.39/6/+1).
8 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.