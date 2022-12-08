Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Вегас»

«Рейнджерс» обыграли «Вегас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей сделал дубль Мика Зибанежад, по одной шайбе на счету Каапо Какко, Филипа Хытила и Алексиса Лафренье. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативных передачи и стал второй звездой встречи.

Единственная шайба «Вегаса» на счету Джонатана Маршессо.

«Рейнджерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 31 очком в 28 матчах, «Вегас» лидирует на «Западе» с 39 очками в 28 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: Какко — 5 (Миллер, Труба), 6:49 — 0:1. Маршессо — 11 (бол., Стивенсон, Теодор), 33:38 — 1:1. Зибанежад — 14 (бол., Панарин, Фокс), 45:59 — 1:2. Хытил — 5 (Гудроу, Панарин), 46:23 — 1:3. Лафренье — 5 (Зибанежад, Фокс), 47:52 — 1:4. Зибанежад — 15 (бол., Панарин, Трочек), 51:34 — 1:5.

Вратари: Томпсон — Шестеркин.

Штраф: 27 — 13.

Броски: 26 (5+17+4) — 37 (15+11+11).

Наши: Мироманов (16.29/1/0) — Панарин (20.39/6/+1).

8 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.