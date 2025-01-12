«Рейнджерс» на выезде победили «Вегас», Шестеркин сделал 28 сэйвов

«Рейнджерс» в гостях одержали победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей отличились Винсент Трошек и Адам Эдстрем. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков соперников.

Единственную шайбу «Голден Найтс» забросил Марк Стоун. Российский вратарь команды Илья Самсонов отбил 24 из 26 шайб.

«Рейнджерс» набрали 42 очка в 42 встречах и занимают 13-е место в Восточной конференции, «Вегас» идет 2-м на «Западе» с 59 баллами в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Стоун — 12 (бол., Айкел, Гертл), 26:16 — 1:0. Трочек — 14 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:54 — 1:1. Эдстрем — 3 (Бродзински, Ремпе), 45:57 — 1:2.

Вратари: Самсонов (58:04) — Шестеркин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (6+12+11) — 26 (12+12+2).

Наши: Барбашев (18.24/3/0), Дорофеев (16.11/2/0) — Панарин (17.53/1/0).

12 января. Парадайс. T-Mobile Arena.