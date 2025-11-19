«Вегас» на своем льду победил «Рейнджерс», у Дорофеева голевая передача

«Вегас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев по шайбе забросили Брейден Боуман, Бен Хаттон и Ши Теодор, россиянин Павел Дорофев отметился результативной передачей. У гостей голы на счету Джони Бродзински и Винсента Трочека, также голевую передачу сделал Артемий Панарин.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 броска по своим воротам.

«Голден Найтс» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 22 очками — на 11-й строчке «Востока».