«Вегас» на своем льду победил «Рейнджерс», у Дорофеева голевая передача

Сегодня, 08:39
«Вегас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У хозяев по шайбе забросили Брейден Боуман, Бен Хаттон и Ши Теодор, россиянин Павел Дорофев отметился результативной передачей. У гостей голы на счету Джони Бродзински и Винсента Трочека, также голевую передачу сделал Артемий Панарин.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 броска по своим воротам.
«Голден Найтс» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 22 очками — на 11-й строчке «Востока».
Сергей
Выясняется, что главфашист приходит на сайт НХЛ только чтобы почитать комментарии тех кто "за русских" :rofl::rofl:
19.11.2025
ГлавПатриот
Теодорчика с победной.
19.11.2025
ГлавПатриот
Ни одного комментария.. куда делись упоротые фанатики "за руzzких"?)
19.11.2025