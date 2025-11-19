Видео
Сегодня, 08:39

«Вегас» на своем льду победил «Рейнджерс», у Дорофеева голевая передача

Сергей Ярошенко

«Вегас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев по шайбе забросили Брейден Боуман, Бен Хаттон и Ши Теодор, россиянин Павел Дорофев отметился результативной передачей. У гостей голы на счету Джони Бродзински и Винсента Трочека, также голевую передачу сделал Артемий Панарин.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 броска по своим воротам.

«Голден Найтс» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 22 очками — на 11-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Рейнджерс
3

  • Сергей

    Выясняется, что главфашист приходит на сайт НХЛ только чтобы почитать комментарии тех кто "за русских" :rofl::rofl:

    19.11.2025

  • ГлавПатриот

    Теодорчика с победной.

    19.11.2025

  • ГлавПатриот

    Ни одного комментария.. куда делись упоротые фанатики "за руzzких"?)

    19.11.2025

