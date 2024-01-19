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НХЛ

Сегодня, 08:35

«Вегас» обыграл «Рейнджерс», Барбашев оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:1.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Иван Барбашев, у гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25.

После этого матча «Вегас» с 57 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 58 очками — на третьей строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Рейнджерс» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Маршессо — 19 (Руа, Хэг), 11:35 — 1:0. Барбашев — 10 (Руа, Маршессо), 14:48 — 2:0. Барбашев — 11 (бол., Стоун, Стивенсон), 37:59 — 3:0. Колесар — 3 (Корчак, Хауден), 38:24 — 4:0. Зибанежад — 15 (бол., Крайдер, Панарин), 40:40 — 4:1. Хауден — 5 (мен., п.в., Стоун), 58:32 — 5:1.

Вратари: Томпсон (51:11 — 51:16) — Шестеркин (56:04 — 58:32).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+7+9) — 30 (11+8+11).

Наши: Барбашев (16.00/3/+2), Дорофеев (12.59/4/0) — Панарин (22.42/3/-3).

19 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18149 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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