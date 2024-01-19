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Сегодня, 04:30

«Вегас» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вегас» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото Global Look Press
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«Вегас» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 января. Матч пройдет на многофункциональной арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, штат Невада (США). Начало — в 06.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Вегас» — «Рейнджерс» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Голден Найтс» набрали 55 очков и занимают 5-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» с 58 баллом располагается на 2-й строчке Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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